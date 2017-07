Teniska sezona ulazi polako, ali sigurno u svoju posljednju "trećinu". Tri i pol mjeseca ostala su do kraja sezone u 2017. godini, a kako sada stvari stoje mogli bi na koncu gledati ATP vrh koji nije viđen od ožujka 2011. godine! Ako odrade sezonu do kraja i ostvare samo solidne rezultate, Rafael Nadal i Roger Federer trebali bi se vratiti na pozicije 1 i 2 ATP ljestvice!

Novak Đoković obznanio je kraj sezone zbog ozljede lakta, što znači da uskoro započinje njegov slobodan pad na ATP ljestvici. Od ovog je tjedna već peti tenisač svijeta, a od sredine kolovoza ispred bivšeg broja 1 zasjest će i najbolji hrvatski tenisač - Marin Čilić.

Čilić ispred Đokovića, do kraja godine Top 3?

On je već sada 170 bodova iza Đokovića, a kada Nole ostane bez 1000 bodova osvojenih na Rogers Cupu lani, Čilić će automatski skočiti ispred njega na ljestvici i ostvariti novi renking karijere.

Pred Marinom su dva ATP Masters 1000 turnira u Kanadi (Montreal) i SAD-u (Cincinnati), a na potonjem turniru brani naslov pobjednika i velikih 1000 bodova. Podsjetimo da je Čilić zbog žuljeva bio u nemogućnosti pružiti bolji otpor Rogeru Federeru u finalu Wimbledona, pa se nadamo da je ta ozljeda iza njega i da će biti spreman za sezonu na američkom betonu.

Čilić do kraja sezone ima realne šanse da se popne i na četvrto mjesto ATP ljestvice, koje trenutno drži Švicarac Stan Wawrinka. Lanjski osvajač US Opena ne igra u dobroj formi, što se ne može reći za našeg tenisača koji je u životnoj formi! Samo da sve bude u najboljem redu s ozljedama i Čilić će na kraju 2017. biti četvrti igrač svijeta, s opasnim namjerama da poremeti račune trojici najboljih - Nadal, Federer, Murray.

Realno, ako Andy Murray ne odradi ludu završnicu i ove sezone (lani osvojio 5 uzastopnih turnira i preuzeo broj 1), Čilić bi i njega mogao svrgnuti iz društva Top 3! No neka se Marin koncentrira na sebe i svoju igru. Rezultati u vidu renkinga će doći kad tad.

Nadal u kolovozu preuzima broj 1

Vratimo se borbi za sami vrh. Vodi Murray s manje od 300 bodova više od Nadala i 1205 više od Rogera Federera. Lani su sva trojica propustili Rogers Cup u Kanadi, a čini se da će isto ove godine napraviti Federer. No tamo će biti Nadal i Murray, te će ukoliko ga osvoji Španjolac postati novi-stari broj 1!

Nakon toga Murray brani 600 bodova iz Cincinnatija, a Nadal svega 90. To je prilika da Španjolac dodatno učvrsti prvo mjesto ili zasjedne na vrh ako to ne uspije na Rogers Cupu. Federer će nastupiti u Cincyju gdje ne brani nijedan bod, kao ni na bilo kojem drugom turniru do kraja godine. Podsjetimo, lani je obznanio kraj sezone nakon poraza u polufinalu Wimbledona.

Nakon dva Masters 1000 turnira slijedi US Open gdje opet Murray brani najviše bodova. Nadal je lani ispao u 4. kolu, Čilić u 3., a Federera nije bilo. Murray je završio svoj nastup u četvrtfinalu.

Ključni dio za formiranje novog-starog svjetskog poretka, kojeg nismo vidjeli gotovo šest i pol godina, odvijat će se nakon US Opena. Murray je nakon toga osvojio pet uzastopnih ATP turnira sakupivši pritom 3500 bodova, dok je Nadal sakupio 100. Čilić je nakon US Opena uzeo 1250 bodova. Ako bez većih gubitaka bodova prođe sljedeća dva Masters 1000 turnira, Čilić s velikim optimizmom može gledati prema samoj završnici sezone i vjerovati da može to Topa 3!

Federer i Nadal za broj 1 do kraja godine

U borbi za broj 1 u velikoj je prednosti Nadal. Španjolac već sada ima 920 bodova više od Federera, a imat će još i više nakon Rogers Cupa ako ga Švicarac propusti. Federer bi morao osvojiti barem dva velika turnira do kraja sezone da bi se uključio u ravnopravnu borbu za broj 1 s Nadalom.

Prije manje od godine dana Nadal i Federer već su bili zaključili svoje sezone. Federer još u srpnju, a Nadal početkom listopada. Federer je u listopadu bio Rafin gost na otvaranju njegove teniske akademije i tada se našalio: "trenutno smo sposobni još jedino za ovo". Roger se našalio na njihov račun jer su obojica bili u problemu s ozljedama i mnogi su se pitali hoće li se više uopće vratiti tenisu!

U prvih sedam mjeseci ove godine Federer je osvojio dva Grand Slam naslova, dva Masters 1000 i jedan ATP 500 turnir. Nadal je uzeo Roland Garros, dva Masters 1000 turnira i jedan ATP 500... Nitko, ali baš nitko ni u najluđim snovima nije vjerovao da će se ovako odvijati ove sezona, u kojoj istinski teniski fanovi mogu uživati u majstorijama Federera i Rafe kao iz njihovih najboljih dana. A tu je i naš Marin, uskoro novi član Topa 5, s velikim šansama da do kraja 2017. bude Top 3.