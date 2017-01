Legendarni hrvatski tenisač Ivo Karlović odigrao je još jedan meč za pamćenje, za anale. Div sa Šalate probio se u 2. kolo Australian Opena slavivši protiv Argentinca Horacia Zeballosa sa 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20.

Ivo Karlović oborio je nekoliko rekorda u ovom meču koji je trajao pet sati i 14 minuta. Drugi je to najdulji meč u povijesti Australian Opena. Najduži meč i dalje je onaj između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala 2012. godine, koji je trajao čak pet sati i 53 minute.

Novi rekord po broju gemova

Andy Roddick i Younes El Aynaoui odigrali su 2003. godine čak 83 gema u svom četvrtfinalnom meču (4:6, 7:6, 4:6, 6:4, 21:19) i to je do danas bio apsolutni rekord broja gemova na Australian Openu. Karlović i Zeballos su se potrudili da postave novi rekord i u toj kategoriji, pa su se tako zaustavili na brojci od 84 gema!

S čak 75 as-servisa Karlović je postavio svoj drugi najbolji osobni rekord po broju asova. To je novi rekord u Melbourneu, a dosadašnji rekord držao je Šveđanin Joachim Johansson sa 51 neobranjivim servisom iz 2005. u porazu od Andrea Agassija. To je ujedno i novi Karlovićev rekord po broju asova na Grand Slam turniru, jer mu je dosadašnji bio 61 protiv Tajvanca Yen Hsun-Lua u 1. kolu prošlogodišnjeg US Opena.

Ipak, Karlović je zamalo ostao "kratak" od vlastitog rekorda po broju asova koji je postavio u Davis Cupu. On je u polufinalnom ogledu 2009. u porazu protiv Čeha Radeka Štepaneka zabio 78 asova. Rekorderi po broju asova ostaju John Isner i Nicolas Mahut koji su u legendarnom meču u Wimbledonu (70:68 u petom setu) ispalili 113 odnosno 103 asa.

Karlović je postao prvi tenisač u povijesti koji je na sva četiri Grand Slam turnira zabio 50 ili više asova u jednom meču. Na Roland Garrosu je 2009. godine u 1. kolu zabio 55 asova u porazu od Lleytona Hewitta u pet setova. U Wimbledonu je zabio 53 asa 2015. godine kad je u 2. kolu pobijedio Aleksandera Dolgopolova. Na US Openu je prošle godine zabio 61 as protiv Tajvanca Yen-Hsun Lua kad ga je pobijedio u 1. kolu. To mu je dosada bio rekord na Grand Slam turnirima.

Karlović će u 2. kolu igrati protiv nepoznatog 23-godišnjeg Australca Andrewa Whittingtona, trenutačno 190. igrača svijeta koji je u 1. kolu svladao Čeha Adama Pavlašeka za svoju prvu pobjedu na Grand Slam turnirima u karijeri.

Conan team @spajn @slavenhrvoj #mizuno #australianopen #easy #75 #youliveforthis A photo posted by big daddy karlo (@ivokarlovic) on Jan 17, 2017 at 3:21am PST

Cure stopostotne

Svi hrvatski predstavnici u pojedinačnoj konkurenciji, osim Marina Ćilića, bili su danas u akciji na Australian Openu. Tenisačice su bile stopostotne, dok su tenisači ostali na jednoj pobjedi.

Borna Ćorić i Ivan Dodig borili su se poput lavova, međutim nisu uspjeli proći u 2. kolo. Bolji od mladog Zagrepčanina bio je Ukrajinac Dolgopolov s 3:1 u setovima, a identičnim rezultatom izgubio je i Dodig koji je glavni turnir izborio kroz kvalifikacije. Uzbekistanac Denis Istomin bio je preveliki zalogaj za hrvatskog specijalista u parovima.

Ana Konjuh odigrala je sjajan meč i najavila velike stvari na Australian Openu. Ona je lakoćom prošla pored vrlo dobre Francuskinje Kristine Mladenovića s 2:0 u setovima. Iduća suparnica bit će joj domaća predstavnica ruskih korijena Darija Gavrilova ili anonimna Britanka Broady.

Mirjana Lučić-Baroni okrenula je meč protiv sve bolje Kineskinje Qiang Wang nakon što je ispustila prvi set rezultatom 4:6. U preostala dva slavila je sa 6:3, 6:4 te je izborila ogled protiv 3. nositeljice Agnieszke Radwanske.

Vekić je u noći bila bolja od mlade Australke s pozivnicom Cabrere, a u 2. kolu će igrati protiv Dankinje Wozniacki.

Australian Open, rezultati Hrvata u 1. kolu:

Karlović - Zeballos 6:7, 3:6, 7:5, 6:2, 22:20

Dolgopolov - Ćorić 6:3, 6:4, 3:6, 7:6

Istomin - Dodig 6:1, 6:4, 3:6, 7:5

Konjuh - Mladenović 6:4, 6:2

Vekić - Cabrera 7:5, 6:3

Lučić-Baroni - Wang 4:6, 6:3, 6:4