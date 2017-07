Curry je s novim ugovorom postao prvi košarkaš u povijesti NBA koji je potpisao ugovor veći od 200 milijuna dolara, što znači da će godišnje zarađivati prosječno 40,2 milijuna, dok mu plaća za iduću sezonu iznosi 34,6 milijuna dolara.

James, koji po sezoni dobija 33,3 milijuna dolara, smatra da 29-godišnji Curry, koji je s Golden Stateom u zadnje tri sezone osvojio dva naslova prvaka i dva puta bio proglašavan najkorisnijim igračem prvenstva (2015. i 2016.) vrijedi 400 milijuna.

"Steph bi trebao za petogodišnji ugovor dobiti 400 milijuna", napisao je James, koji je među prvima čestitao Curryju za rekordnu plaću.

James je postavio pitanje zašto postoje ograničenja za plaće igračima kada je Joe Lacob je 2010. godine kupio Golden State Warriorse za 450 milijuna dolara, a danas prema procjeni časopisa "Forbes" ta momčad vrijedi 2,6 milijarde dolara.

So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTs https://t.co/jMYfI0umWK