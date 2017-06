Iako je bio bolji po svim statističkim parametrima, osim po broju asistencija i to za 1,3 po utakmici, Dario Šarić poražen je u utrci za nagradu Rookieja godine u NBA ligi od Malcolma Brogdona iz Milwaukee Bucksa. Koliko je to čudna odluka 125 američkih novinara koji su glasovali, govori i reakcija samih Amerikanaca koji su doslovno šokirani što je nagrada otišla u ruke čovjeku koji nije bio jedan od nositelja igre momčadi u kojoj igra.

U nastavku su samo neki od tisuće komentara košarkaških fanova na društvenim mrežama koji su neugodno iznenađeni jer nagrada nije otišla u ruke Hrvata. Čak i Amerikanci vjeruju da je Brogdon dobio nagradu samo zato što je njihov čovjek, odnosno zato što bi to bio niski udarac za američku košarku da je jedan Europljanin uzeo nagradu za Rookieja godine.

U prilog mu ide činjenica da je na draftu izabran u drugoj rundi, odnosno kao 36. izbor. Brogdon je ujedno postao i prvi igrač koji je uzeo nagradu za Rookieja godine, a da je u ligu ušao iz drugog kruga drafta.

Podsjetimo samo da je tijekom regularnog dijela sezone Šarić čak dva puta bio proglašen najboljim Rookiejem mjeseca, dok Brogdon tu laskavu individualnu titulu nije dobio nijednom!

Šarić je cijele sezone spuštao rampe suparničkim košarkašima pod svojim obručem, a sada su izabrani novinari NBA lige odlučili spustiti rampu njemu. Po kojim su parametrima novinari dali gotovo dvostruko više glasova Brogdonu – ostaje misterij.

Dario Saric: 12.8/2.2/6.3

Malcolm Brogdon: 10.8/4.2/2.8



What am I missing here? — MAARRRKKKEELLLLE (@bliv94) June 27, 2017

The system is rigged! Saric should've won!!! — Marc Lamont Hill (@marclamonthill) June 27, 2017

Malcolm Brogdon won ZERO rookie of the month awards. Embiid won 3, Saric won 2.



Brogdon wins R.O.Y.



Explain that one @NBA — Sam Shipley (@SamShipleyCPC) June 27, 2017

Embiid & Saric combined to win 5 of the 6 Eastern Conference Rookie of the Month awards. Yet neither wins Rookie of the Year. Huh? #Sixers — Ducis Rodgers (@duciswild) June 27, 2017

More Points: Saric

More Rebounds: Saric

More Assists: Brogdon

More Steals: Saric

More Blocks: Saric

Rookie of the Year: Brogdon? pic.twitter.com/YpjAazv01m — Trey Sadler (@trey_sadler30) June 27, 2017

Saric is not ROY???? WTF...Tell me how someone who doesn't win rookie of the month ONCE beats dude who wins multiple???? #NBAAwards #Sixers — JERSEYDEV (@seancon008) June 27, 2017

Sixers fans, get the pitchforks! Malcolm Brogdon just beat out Joel Embiid and Dario Saric for Rookie of The Year! #NBAAwards pic.twitter.com/FDBvmZb6Zo — VoteTheProcess.com (@VoteTheProcess) June 27, 2017