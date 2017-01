Sixersi su došli do druge uzastopne pobjede nakon što su u utorak navečer bili bolji od Wolvesa rezultatom 93-91. Junak utakmice bio je Robert Covington, koji je u padu uhvatio izvrsno dodavanje Šarića iz auta i 0,2 sekunde prije kraja akrobatskim šutom zabio za devetu pobjedu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta ispred Netsa (8-25).

Prije toga za Minnesotu je izjednačio Ricky Rubio. I to tricom, iako ove sezone ima samo 26 posto šuta iza linije za tri poena. No, pogodio je za 91-91 nešto više od sekundu do isteka vremena, ali to ipak nije bilo dovoljno za produžetak.

''Radili smo na tome dugo vremena'', rekao je Joel Embiid, koji je napravio veliki posao postavljanjem bloka na Wigginsu kako bi Covington nesmetano ušao u reket i dočekao lob dodavanje hrvatskog reprezentativca.

''Trebate imati hrabrosti kako bi izveli to dodavanje'', izjavio je Brett Brown o Šarićevom dodavanju iz auta. Dario je inače završio utakmicu s osam koševa, sedam skokova, dvije ukradene lopte i jednom asistencijom.

Najbolji kod Philadelphije bio je Embiid s 25 koševa, koji je tako uzvratio Townsu za prvu utakmicu u kojoj je mladi centar Minnesote odnio njihov dvoboj. Iako je i ovaj put imao sjajan učinak od 23 koša i 15 skokova. Najbolji strijelac utakmice bio je LaVine s 28 koševa.